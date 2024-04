Maltempo | cade frana sull' Autostrada A23 in Friuli

(Di lunedì 1 aprile 2024) L'A23 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per unacaduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro (Udine). A causare il distacco di rocce sono state le intense piogge abbattutesi nella zona nelle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi, appunto, e da grossi massi. A causa dello smottamento tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Udine, intervenuti insieme con le squadre dei distaccamenti di Gemona e di Tarvisio.

