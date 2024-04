Maltempo al Nord a Pasquetta | a Milano allerta meteo arancione | temporali e vento oltre i 90 km h

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024). Èil colore dell’per rischio idrogeologico oggi in Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta. Gialla invece in altre sette regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Intanto da ieriè sotto forti. E una frana sulla strada statale 350 ha interrotto un collegamento tra Veneto e Trentino. Secondo le previsioni del tempo oggi, primo aprile, ci saranno piogge ale caldo estivo al Sud. Mentre in Piemonte ancora per oggi sono attese valanghe, anche estreme. Sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco ieri in Lombardia, soprattutto nelle province die Varese. Soprattutto allagamenti e taglio di piante ...