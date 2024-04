Maltempo a Pasquetta | Lambro a quasi due metri a Milano Allerta arancione in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 aprile 2024)– È stata una notte di pioggia costante, quella tra domenica di Pasqua e oggi, lunedì primo aprile, in gran parte della regione. Nel Milanese e in Brianza una precipitazione continua ma fortunatamente debole, per poi farsi più significativa verso nord. Sul lago Maggiore, quello di Como e nel triangolo lariano invece la pioggia è stata più intensa. Un primo bilancio sulla situazione dei fiumi lo fa l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile di, Marco Granelli. La situazione dei fiumi Il vento nel lecchese Le previsioni per oggi La situazione dei fiumi “Il Seveso ha una crescita dei livelli a nord, con acqua per ora tutta assorbita dal CSNO (Canale scolmatore nord ovest) di Palazzolo - Paderno Dugnano – scrive Granelli su Facebook – e quindi vasca pronta ma per ora a Niguarda livelli bassissimi. ...