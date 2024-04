Maltempo a Pasquetta | bufere di neve | pioggia e frane

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) –. Ildomina la giornata disferzando oggi soprattutto il Nord, con disagi diffusi per chi viaggia nella giornata di festa. Il comune di Livigno, in provincia di Sondrio, è rimasto isolato per ore a causa delle forti nevicate. Una valanga inoltre ha abbattuto tre pali della corrente elettrica provocando