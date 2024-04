Maltempo a Pasquetta | bufere di neve | pioggia e frane

(Di lunedì 1 aprile 2024)al Nord su Lombardia e Veneto. Livigno isolata. Ildomina la giornata disferzando oggi soprattutto il Nord, con disagi diffusi per chi viaggia nella giornata di festa. LombardiaIl comune di Livigno, in provincia di Sondrio, è rimasto isolato per ore a causa delle forti nevicate. Una valanga inoltre

L'Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un' Allerta gialla valida dal pomeriggio di oggi, giorno di Pasquetta , e per le successive sei ore. In particolare, si prevedono ... (fanpage)

Bergamo, i turisti di Pasquetta in gita nei musei - Il tempo ballerino ha concesso una pausa nelle ore centrali della giornata di Pasquetta: in generale, lunedì 1 Aprile i turisti in gita a Bergamo hanno preferito le soluzioni al coperto, con i musei c ...ecodibergamo

Maltempo, gli interventi principali tra Gorno, Ardesio e Bueggio - Val del Riso, Alta Val Seriana, Val di Scalve: la pioggia di queste ore ha lasciato il segno nelle valli bergamasche. All'ora di pranzo di domenica 31 marzo, a Gorno una frana ha bloccato via Fondo Ri ...ecodibergamo

Novara, improvvisa e fitta grandinata: strade imbiancate e chicchi come noci - Una coltre bianca ha invaso strade e autostrade creando uno scenario da nevicata nella provincia di Novara, oggi lunedì 1 aprile ...fanpage