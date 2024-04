Malore sugli spalti | interrotta la partita Spezia-Ascoli

Momenti di Paura in Spezia-Ascoli , proprio quando la partita dello Stadio Alberto Picco sembra avviata alla conclusione il terribile imprevisto:... (calciomercato)

Maastricht-Dordrecht, sfida valida per la Eerste Divisie, la seconda divisione olandese, è stata più volte interrotta per diversi motivi e in questo momento il gioco è ancora fermo quando siamo nel ... (sportface)