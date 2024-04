Madrid | l’aggressione dei poliziotti contro due uomini neri disarmati | è polemica in Spagna – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Polemiche roventi in queste ore in, dopo la diffusione di un filmato che mostra due agenti della polizia prendere a calci, pugni e manganellate duein una stradina di. Nelle immagini, diventate virali sui social, si vede un poliziotto che immobilizza a terra uno dei due sospetti, gettandosi sopra di lui e mettendogli un braccio attorno al collo. Un secondo agente gli sferra, invece, due manganellate, prima di tentare di concentrare le altre attenzioni sull’altro ragazzo, colpendolo con diverse botte all’altezza del torca e del collo. L’episodio è avvenuto venerdì 29 marzo a Lavapiés, il quartiere multietnico di. Il filmato è stato diffuso da Serigne Mbaye, ex deputato regionale di Podemos nella capitale spagnola e conosciuto come attivista ...