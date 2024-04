Macabra scoperta a Roma | coppia congela feto nel freezer di casa

Congelano il feto nel freezer dopo un aborto: coppia denunciata per occultamento di cadavere - Il macabro ritrovamento è avvenuto a Roma. La donna ha raccontato di aver perso il bambino dopo essersi sentita male in casa. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause ...quotidiano

