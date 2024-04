Lutto negli Almamegretta | addio alla moglie di Raiz | “Sconvolti e smarriti”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un graveha colpito il mondo della band musicale deglidel cantante: “” Come un fulmine a ciel sereno, nel giorno della Pasqua, arriva una terribile notizia che ha lasciato tutti completamente senza parole. In particolar modo i fan del gruppo musicale deglied anche i fan della serie napoletana della Rai “Mare Fuori“: nelle ultime ore è venuta a mancare Daniela Shualy, ladel cantante ed attore. La donna è venuta a mancare all’età di 56 anni. Il comunicato è arrivato con un post pubblicato sui social network.per gli(Foto Facebook) Cityrumors.itProprio la pagina ...

CASTELLAMONTE - In Lutto per la scomparsa di Luciano Chiantaretto storico presidente dell'Associazione nazionale carabinieri - Noto commerciante cittadino, il 68enne aveva gestito, fino a pochi anni fa, la propria attività in via Massimo d’Azeglio. Mercoledì 3 aprile i funerali nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Castell ...quotidianocanavese

Mare Fuori in Lutto, chi è morto - Mare Fuori in Lutto, chi è morto. Nel corso delle ultime ore, abbiamo appreso una tragica notizia relativa a un Lutto. Una scomparsa che ha lacerato i cuori ...news-sports

Lutto di due giorni a Trapani: la città si ferma per Gaspare Davì e Alice Culcasi - Prima i funerali dell'operaio morto al porto di Napoli, domani 2 aprile, l'addio alla ragazza di 23 anni che ha perso la vita in un incidente stradale ...trapani.gds