Lucca | furibonda rissa E sfondano la vetrina di un negozio

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – L’inatteso regalo, si fa per dire, è arrivato nella notte tra Pasqua e Pasquetta per Mario José Fuca, commerciante di origine argentina che da 13 anni gestisce il fornitissimodi casalinghi “Compagnia Latina“ di via San Paolino, all’altezza di piazza Cittadella. Ignoti si sono infatti accaniti contro ladella sua attività infrangendola intorno alla mezzanotte. Un danno da parecchie centinaia di euro su cui stanno indagando le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattata di una lite tra giovani (l’ennesima) iniziata dalla parte opposta della piazza e conclusasi proprio dentro ladel. Dalla, andata in frantumi, a un primo esame del gestore non sembrerebbe mancare nulla. Teppismo o lite che sia, ...