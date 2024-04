L’oro aggiorna il record | lingotti a 2 265 | 73 dollari l’oncia Borsa | Tokyo giù | Cina su

Ufficiale, Stellone nuovo allenatore della Vis Pesaro - L'ex centravanti granata, Roberto Stellone, ora allenatore, ha trovato una nuova squadra. Si tratta della Vis Pesaro 1898 che ha ufficializzato l'arrivo del nuovo tecnico con un ...torinogranata

Nuoto, il dt Butini: “Baratterei 2 medaglie di Tokyo per l’oro a Parigi. Ceccon sta pensando ai 200 dorso” - Una stagione ricchissima di appuntamenti per il nuoto, che in questo 2024 tra Olimpiadi, Mondiali, Europei e altri eventi non si farà mancare nulla. Ne ha parlato anche il direttore tecnico dell'Itali ...oasport