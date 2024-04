L' orizzonte di Lewis Hamilton

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Prepararsi all’aldilà Spesso, nei momenti di pausa durante le sue 18 stagioni in Formula 1,si è trovato a condividere lo stesso spazio accanto a qualche personaggio leggendario. Alcuni provenivano da altri settori dell’intrattenimento: cinema, musica, moda e tutti quei mondi verso i qualiha sentito una crescente affinità mentre diventava il pilota di F1 più vincente della storia. Tra questi molti praticavano altri sport importanti e ha notato come alla fine, in particolare con gli atleti appena al di là del pensionamento, la conversazione tendesse a spostarsi sul tema della necessità di prepararsi all’aldilà. Non proprio la morte, ma la vita dopo lo sport. «Ho avuto occasione di chiacchierare con tanti atleti straordinari, da Boris Becker a Serena Williams, fino a Michael Jordan», racconta ...