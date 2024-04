Loredana Bertè a ‘Belve’ | “Casta da oltre 10 anni | mi sono data parecchio | adesso mi riposo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) Andrà in onda nella serata di domani, martedì 2 aprile, l’intervista dinel programma “Belve” condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Un debutto con il botto per la trasmissione che vedrà tantissimi altri ospiti. Tra questi, appunto, la concorrente dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a: Matteo Salvini, Carla Bruni e. Quest’ultima si è aperta molto con la giornalista, con la sua solita ironia e schiettezza. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, la cantante è apparsa in forma di fronte alle telecamere e pronta a raccontare proprio tutto, tra cui anche la sua vita sentimentale (e non solo). Quella di domani sera sarà la prima intervista che rilascerà dopo il malore che l’ha colpita lo scorso 11 marzo. A pochissime ore dal debutto al teatro “Brancaccio” di Roma dove i suoi fan ...