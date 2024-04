Lombardia | fa irruzione la primavera Quando | per quanto e che temperature raggiungeremo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 aprile 2024) Milano, 1 aprile 2024 – Le avvisaglie ci sono già, basta buttare l’occhio fuori dalla finestra. Il maltempo che ha colpito il lungo week-end di Pasqua, creando disagi in serie soprattutto nel nord della, sta per terminare. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 Aprile, si sono aperti squarci di serenità sempre più ampi su tutto il territorio lombardo. Il cielo si è fatto azzurro, “salvando” la gita di Pasquetta dei numerosi che si erano messi in viaggio a partire da questa mattina. Lesono in aumento, anche se l’aria rimane piuttosto frizzante. Domani, martedì 2 aprile, lafarà la suasul territorio lombardo, con clima asciutto e un generale aumento dellesu tutta la regione. Condizioni che, seppure con qualche oscillazione sul termometro, dovrebbero ...