Lo riconoscete? Eva Henger riporta sul set un mito del cinema mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Kevin Spacey torna alla vita grazie all'immaginazione di Eva. L'attrice, nella sua nuova vita di scrittrice per il, è infatti riuscita nell'impresa di portare in Italia il premio Oscar per un film con soggetto e, per la prima volta, anche una sceneggiatura scritti da lei. Il film si intitolerà The Contract. L'ultimo ciak risale a pochi giorni fa e in queste ore, ancora però del tutto top secret, pare siano pronti i primi trailer. «Vedendoli mi sono emozionata», ha rivelato Evaa Libero, parlando per la prima volta del film, ideato da Massimiliano Caroletti, produttore esecutivo e prodotto da Tm Entertainment, Ipnotica e Sandro Lazzerini per la regia di Massimo Paolucci. L'anteprimadel trailer ci sarà a maggio in occasione del Festival deldi Cannes. ...