LIVE Italia-Corea del Sud | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | sfida delicata verso i playoff

(Di lunedì 1 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.46: La Svezia del fenomenale Niklas Edin, capace di imporsi per quattro volte consecutive tra il 2018 e il 2022, va a caccia del dodicesimo sigillo della propria storia. Attenzione al Canada di Brad Gushue, che sogna di salire sul gradino più alto del podio dopo che la Nazionale della Foglia d’Acero ha perso quattro finali nelle ultime cinque edizioni. 18.43: La rassegna iridata va in scena a Schaffhausen (Svizzera) dal 30 marzo al 7 aprile. Sono diverse le pretendenti al titolo iridato, a incominciare dalla Scozia di Bruce Mouat, che si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e nel frattempo ha vinto anche gli Europei. 18.40: Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladel quinto incontro del round robin di qualificazione per ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Canada , partita valevole per la settima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 MOSANER NON SBAGLIA UN COLPO! Ancora una doppia bocciata e centro completamente aperto. 17:00 Il Canada adesso piazza guardie a ripetizione per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:12 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:10 Gli azzurri ... (oasport)

Zucchero, 'in tempi bui abbiamo bisogno di divertirci' - LONDRA - Mala tempora currunt, dicevano i latini duemila anni fa. A guardarsi intorno, la situazione non sembra tanto diversa.ansa

Mamma ho preso il morbillo, stasera su Italia 1/ Trama e cast del secondo sequel, oggi 1 aprile 2024 - Mamma, ho preso il morbillo, in onda oggi, lunedì 1 aprile, su Italia 1 alle 21, 20, è un film per tutta la famiglia, terzo capitolo del franchise.ilsussidiario

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato Italiano - Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato Italiano Lunedì 1 aprile 2024: notizie Serie A La Juventus, questa mattina, è scesa in c ...juventusnews24