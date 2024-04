LIVE Italia-Corea del Sud 4-2 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | tre punti azzurri nel quarto end!

(Di lunedì 1 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10: NON SBAGLIA RETORNAZ! Treper gliche tornano in vantaggio dopo 4 end: 4-2 20.10: La bocciata di park lascia una stone azzurra a punto, Retornaz con una difficile bocciata può trovarne addirittura 3 di. Vediamo 20.06: Errore di Park che non trova la bocciata e lascia due stone azzurre a punto quando mancano 3 tiri alla fine dell’end 20.04: Doppia giocata di precisione di Mosaner e l’ora ha due stone a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend 19.57: Sempre una stonena (e altre due nella casa, contro unana) a punto dopo 8 tiri delend 19.54: Una stonena a punto dopo 4 tiri del ...

COPPA Italia, Al Franchi arbitra Mariani, Massa… - Sono stati resi noti gli arbitri delle semifinali di Coppa Italia: Juve-Lazio a Massa. Maurizio Mariani dirigerà Fiorentina-Atalanta merrcoledi alle 21 al Franchi.firenzeviola

Ranking Uefa per nazioni, l'Italia blinda un obiettivo - La situazione aggiornata offre una garanzia in vista della stagione 2025/2026: la posizione garantita dai club in corsa in Europa League ...corrieredellosport

Sinner è numero 2 al mondo e ora insegue Djokovic. "Se me lo avessero detto a gennaio..." - "Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto", ha scritto sui social la premier Italiana. La cantante ha invece abbracciato Sinner a Miami e ha ...tg24.sky