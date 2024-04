LIVE – Italia-Corea 5-4 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di lunedì 1 aprile 2024) Latestualedidel Sud, partita valevole per l’ottava sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo aver affrontato il Canada nel primo pomeriggio, tornano subito sul ghiaccio per affrontare la compaginena. Gli azzurri allenati da Ryan Fry vanno a caccia di una grande prestazione per prore nel migliore dei modi l’avventura iridata. Lo skipper Jongduk Park ed i compagni Yeongseok Jeong, Seunghoon Oh e Jihoon Seong (Kibok Lee riserva), reduci dalle sfide contro Scozia, Germania, Olanda e Stati ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: NON SBAGLIA RETORNAZ! Tre punti per gli azzurri che tornano in vantaggio dopo 4 end: 4-2 20.10: La bocciata di park lascia una stone azzurra a punto, ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Corea del Sud, partita valevole per l’ottava sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del settimo end 20.45: Non un end indimenticabile per l’Italia che si accontenta del punto con la bocciata ... (oasport)

LIVE - Inter-Empoli 1-0, 17': biancoazzurri sempre pericolosi da sinistra, Mkhitaryan anticipa Gyasi - 16' - Thuram è bravissimo a liberarsi dalla marcatura di Luperto, ma per poco non arriva sul cross di Mkhitaryan. 15' - Mkhitaryan rincula in difesa e impedisce a Gyasi di arrivare sul pallone colpito ...fcinternews

LIVE - Inter-Empoli 1-0, 14': toscani che provano ad imbastire una reazione dopo la rete di Dimarco - INTER-EMPOLI 1-0 (6' Dimarco) LIVE MATCH 15' - Mkhitaryan rincula in difesa e impedisce a Gyasi di arrivare sul pallone colpito male da Dimarco. Non è nemmeno corner per ...fcinternews

LIVE - SAMPDORIA-TERNANA 0-0, inizia il match del "Marassi" - Scelte obbligate per l'allenatore delle Fere in difesa con l'ex Bologna e Dalle Mura insieme a Capuano. In attacco c'è Raimondo con Pereiro ...ternananews