LIVE – Italia-Canada 6-6 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di lunedì 1 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per la settima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo aver affrontato Giappone, Repubblica Ceca e Scozia, tornano sul ghiaccio per crescere ancora e scalare posizioni. Gli azzurri allenati da Ryan Fry affrontano ora la compagine canadese, reduce dalle sfide contro Repubblica Ceca, Germania e Scozia. Lo skipper Brad Gushue ed i compagni Mark Nichols, E. J. Harnden e Geoff Walker (Kyle Doering alternate) vogliono mettere in difficoltà la formazione tricolore e conquistare un altro successo per ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Canada , partita valevole per la settima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Canada , partita valevole per la settima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 RETORNAZ GLACIALEEEEEEEEE! Lo skip azzurro ha fatto la differenza in questo end e ha regalato due punti potenzialmente decisivi all’Italia. 16:28 Hit ... (oasport)

LIVE – Italia-Canada 4-4, girone Mondiali curling maschile 2024: segui la DIRETTA - La diretta testuale di Italia-Canada, partita del round robin dei Mondiali 2024 di curling maschile: punteggio e aggiornamenti LIVE ...sportface

Iezzo lancia Italiano: "Lo conosco bene: è l'ideale per valorizzare un nuovo gruppo!" - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ed allenatore, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport LIVE: “Il Napoli deve dimenticare ovviamente il discorso Champions e c’è anche il rischio che non ...tuttonapoli

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato Italiano - Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato Italiano Lunedì 1 aprile 2024: notizie Serie A La Juventus, questa mattina, è scesa in c ...juventusnews24