LIVE Italia-Canada 3-1 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | azzurri ancora al comando delle operazioni

(Di lunedì 1 aprile 2024) 15:11 Arman continua a litigare con la partita e colpisce la propria guardia, poteva andare peggio. 15:10 Giovanella questa volta decide di andare dentro la casa. 15:09 Guardia anche per Walker. 15:08 Giovanella apre il quinto end con una guardia. 15:06 Hit and roll magistrale di Retornaz, arriva un punto prezioso per l'! 15:04 Gushue boccia l'unica stone azzurra dentro la casa, ci sono tre stone canadesi a punto prima dell'ultima stone. 15:02 Retornaz sfiora la tripla bocciata per millimetri, il tiro non è comunque male, aspettiamo la risposta di Gushue. 15:00 Si continua a giocare in fotocopia: guardia per Gushue. 14:59 Doppia bocciata di Mosaner, il centro è nuovamente aperto. 14:58 Non una guardia perfetta per Nichols, Mosaner potrebbe provare la doppia. 14:57 Mosaner decide di ...