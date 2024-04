LIVE Italia-Canada 2-0 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli azzurri marcano due punti nel secondo end!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:32 RETORNAZ PUNTUALE! Arrivano dueper l’, importante partire con un vantaggio consistente. 14:30 SBAGLIA GUSHUE! La stone canadese è troppo forte, Retornaz ha tutto lo spazio per marcare due. 14:29 Discreto hit and roll di Retornaz, i canadesi devono ragionare sul da farsi. 14:28 Non arrivano errori grossolani, squadre molto precise in avvio. 14:26 Adesso si va avanti bocciata su bocciata, potrebbe arrivare un’altra mano nulla. 14:25 Questa volta riesce la doppia bocciata ad Arman. 14:24 Arman non trova la doppia bocciata. 14:23 Hit and roll anche per Harnden. 14:22 Bocciata puntuale di Giovanella. 14:21 Walker si posiziona perfettamente al centro della casa. 14:20 Giovanella risponde con la stessa moneta. 14:19 Walker apre il ...