LIVE Italia-Canada 0-0 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | si comincia | azzurri di mano nel primo end!

(Di lunedì 1 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:09 Non una bocciata perfetta di Arman, la stone avversaria non è uscita dalla casa. 14:08 Gran draw di Giovanella, che sfiora la propria guardia e piazza la stone dentro la casa. 14:07 Walker decide di andare subito dentro la casa e ha già una stone che copre perfettamente quella a punto. 14:06 Giovanella apre il match con una guardia. 14:03 L’sarà dinelend e avrà quindi a disposizione l’ultima stone. 14:00 Si sono concluse le presentazioni ufficiali, è tutto pronto per l’inizio del match! 13:57 Le due formazioni stanno facendo il proprio ingresso sul ghiaccio! 13:54 L’tornerà sul ghiaccio in serata con la Corea del Sud, una doppia vittoria odierna rilancerebbe in maniera importante le quotazioni del team ...