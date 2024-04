LIVE Inter-Empoli 1-0 | palo di Bastoni | raddoppio molto vicino!

(Di lunedì 1 aprile 2024), partita della trentesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i toscani allenati da Davide Nicola. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 26? AUDERO DEVIA! Primo squillo vero dell’, che ci prova dalla distanza con Marin. Tiro velenoso, c’è Audero a deviare in angolo. 23? Lautaro Martinez riceva palla da Barella sul limite dell’area, il Toro la sposta e calcia col sinistro ma blocca centralmente Caprile. 21? Audero scalda i guantoni, buona presa sul calcio al volo di Niang. 18?DI ...

Inter, Marotta: "Caso Acerbi pagina amara per il mondo del calcio" - SERIE A - L'ad dell'Inter ha parlato prima della sfida con l'Empoli: "Noi siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara per il mondo del calcio, ...eurosport

LIVE - Inter-Empoli 1-0, 14': toscani che provano ad imbastire una reazione dopo la rete di Dimarco - Inter-EMPOLI 1-0 (6' Dimarco) LIVE MATCH 15' - Mkhitaryan rincula in difesa e impedisce a Gyasi di arrivare sul pallone colpito male da Dimarco. Non è nemmeno corner per ...fcinternews

LIVE - Inter-Empoli 1-0, 10': Dimarco stappa il match a conclusione di una splendida azione, nerazzurri avanti - Inter-EMPOLI 1-0 (6' Dimarco) LIVE MATCH 11' - Empoli che bussa dalle parti di Audero: tiro dalla distanza di Zurkowski fuori misura. 9' - Gol dell'ex ...fcinternews