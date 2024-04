LIVE Inter-Empoli 1-0 | nessun recupero | finisce il primo tempo

(Di lunedì 1 aprile 2024), partita della trentesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i toscani allenati da Davide Nicola. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 Termina col vantaggio dell’ila San Siro. Decisiva al momento la rete di Dimarco, ma l’non demorde.. 45?IL! 44? Forcing finale dell’...

Marotta sul caso Juan Jesus: "Crediamo ad Acerbi, ecco cosa ci ha detto" - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è tornato a parlare del caso Acerbi-Juan Jesus dopo l'assoluzione del centrale nerazzurro in seguito alle accuse di razzismo del collega ...corrieredellosport

Acerbi, Marotta sbotta: “Inter al suo fianco, è sua la verità”. E su Zhang… - MILANO - " Acerbi Siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara comunque la si veda. Noi abbiamo chiesto ad Acerbi di farci il resoconto di quello che è successo in campo. Lui ha raccontato la su ...tuttosport

LIVE - Inter-Empoli 1-0, 17': biancoazzurri sempre pericolosi da sinistra, Mkhitaryan anticipa Gyasi - 16' - Thuram è bravissimo a liberarsi dalla marcatura di Luperto, ma per poco non arriva sul cross di Mkhitaryan. 15' - Mkhitaryan rincula in difesa e impedisce a Gyasi di arrivare sul pallone colpito ...fcinternews