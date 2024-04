LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | primo successo stagionale per Roglic | Evenepoel cade ma guadagna su Vingegaard e Ayuso

Leggi tutta la notizia su oasport

17.40 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 17.39 Con ladi domani inizieranno le prime vere fatiche. Frazione che scatterà proprio da Irun, località protagonista dello scenario odierno, e che terminerà a Kanbo per una lunghezza totale di 160 km. Il profilo non prevede pendenze elevate, tant'è che ci sarà solamente un GPM di terza categoria, ma tempo per rifiatare non ce ne sarà visti gli innumerevoli saliscendi presenti. 17.37 Remco, a sorpresa, non ha è riuscito a piazzarsi nelle prime tre posizioni. Il classe 2000 belga è incappato in una caduta ad inizio gara, incidente che di fatto gli ha precluso la possibilità di lottare per la vittoria.