L' invito a Chiara Ferragni e poi Fagnani svela tutto | il tentativo per l' influencer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024) Francescaè pronta a tornare con una nuova stagione di Belve. Con le sue interviste la giornalista ha conquistato tutti e ora ecco un nuovo ciclo di ospiti su Rai2. Tra i primi c'è Matteo Salvini, di cui parla così in un faccia a faccia con il Messaggero: “Non ha posto alcuna condizione. Non ha chiesto di leggere prima le domande né di fare tagli. È stato impeccabile. Uno dei pochi politici ad aver accettato il mio. Mi ha sorpresa. Umanamente sì, è molto meglio di quello che sembra. È stato simpatico e mai arrogante. Ho invitato anche Conte e Schlein, senza riuscirci”. E Meloni? “Ho provato a fare il bis --. Ma per ora non ce la fa. L'altra volta fu generosa, confessò di essere molto gelosa. Domanda su Andrea Giambruno? Non sarebbe la prima ma sicuramente qualcosa le chiederei”. ...