L' Inter non perde colpi | Empoli battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 aprile 2024) AGI - Dopo il pareggio con il Napoli prima della sosta, l'torna subito a vincere battendo l'. A San Siro finisce 2-0 il posticipo della 30 di Serie A grazie al gol di Dimarco nelle prime battute di gara e al sigillo finale di Sanchez: con questo successo, il 25 in campionato, la squadra di Inzaghi torna a +14 in vetta sul Milan secondo, mentre i toscani di Nicola, al quarto ko di fila e senza segnare, restano a quota 25 punti insieme al Frosinone al terzultimo posto. Cinque minuti sul cronometro e i padroni di casa vanno subito avanti con il bel gol di Dimarco, che indovina un mancino di prima intenzione su cross di Bastoni battendo il portiere per l'1-0. Dopo l'assist vincente, il difensore nerazzurro sfiora anche la marcatura personale, centrando un incredibile palo dopo un'incursione palla al piede. La risposta toscana arriva a ...