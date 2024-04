L’Inter ha cerchiato una data in rosso Adesso l’ostacolo è l’Empoli

(Di lunedì 1 aprile 2024)viaggia spedita verso la conquista dello scudetto. Ma c’è unache potrebbe essere più golosa di tutte le altre. E Inzaghi tiene alta la concentrazione. ANSIA – Simone Inzaghi, questa sera, non vuole fare passi falsi. Il tecnico del, nella rifinitura svolta alla Pinetina, ha spiegato ai suoi l’importanza di questa gara controsenza rischiare sgambetti inutili e perdere punti. Questo significherebbe allungare la Serie A senza nessun valido motivo. Vista anche l’assenza dalle coppe europee,ha l’occasione di mettere una pietra sopra e portarsi a vincere il ventesimo scudetto con quasi un mese d’anticipo. L’eventuale vittoria di questa sera controa San Siro, darebbe ai nerazzurri lo sprint finale per tornare a cucirsi ...

Simone Inzaghi e l’Inter pensano al futuro. I nerazzurri lavorano per due nuove punte in attacco: ecco che per Valentin Carboni si prospetta una nuova soluzione, spiega Tuttosport. FUTURO – L‘Inter ... (inter-news)

Dumfries non rinnova L'Inter scatta con Kayode: è in cima alla lista, diversi giovani per convincere la Fiorentina - Come anticipato circa un mese fa dalla nostra redazione (RILEGGI ), Michael Kayode è uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista degli obiettivi dell'Inter in caso di cessione 'obbligata' di Denzel Du ...informazione

Bento: «Felice di aver fatto bene col Brasile! Futuro…» - Bento Matheus Krepski, portiere del Brasile, al rientro a Curitiba ha risposto alle domande dei giornalisti di Globo Esporte. Tra i temi toccati, anche il suo futuro con l’Inter che da tempo ha cerchi ...informazione

Sampdoria Women, una nuova settimana di lavoro per Martina Brustia – FOTO - Riprendono subito gli allenamenti di mister mango per le ragazze della Sampdoria Women, Martina Brustia è pronta Nella giornata di ieri le ragazze della Sampdoria Women si sono ritrovate per una nuova ...sampnews24