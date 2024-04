L' incredibile ed inarrestabile corsa verso il tetto del mondo di Sinner

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 aprile 2024) Non si vede la fine del percorso di crescita di Jannick, trionfatore senza troppa storia del torneo di Miami, altro master 1000 che l’azzurro si mette in bacheca. In Florida infatti l’italiano ha mostrato un volto nuovo, una nuova caratteristica che deve preoccupare gli avversari.infatti soprattutto nei primi turni non ha giocato il suo miglior tennis, anzi. Ha faticato ad ambientarsi sui campi molto veloci e in un clima umido e caldo. Eppure non ha mollato; non si è abbattuto davanti alle difficoltà di match contro giocatori che contro di lui giocano liberi nella testa e nel braccio. Turno dopo turno, giorno dopo giornoè cresciuto, ha acquisito certezze e sicurezza nei colpi dominando la semifinale con Medvedev e la finale con la sorpresa del torneo, Grigor Dimitrov, che ad un certo punto ha abbassato le braccia ...