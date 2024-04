Liga | 30esima giornata | vincono Real Madrid | Barcellona e Girona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Milano, 1 aprile 2024 – Nella trentesimanon sbagliano l'appuntamento le prime tre della. Ilbatte senza troppe sofferenze l'Atletico Bilbao, mentrehanno avuto qualche grattacapo in più nel liberarsi di Las Palmas e Betis Siviglia. Nella parte bassa della classifica, il Cadice batte il Granada e, complice il pari tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, riapre tutti i discorsi nella lotta per evitare la retrocessione. Il 30esimo turno si chiuderà questa sera con il posticipo tra Villare Atletico, in programma alle ore 21. Gli uomini del Cholo Simeone non possono permettersi passi falsi e devono sfruttare la battuta d'arresto dell'Atletic Bilbao, al momento quarto a +1 dai Colchoneros, dall'altra parte ...