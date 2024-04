Liberty Media compra la MotoGp | è ufficiale

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) –si prende anche la. Ad annunciarlo è stata la società stessa sul suo sito. "Corporation ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per acquisire Dorna Sports, SL ('Dorna'), titolare esclusivo dei diritti commerciali del Campionato del mondo, da Bridgepoint e Canada Pension Plan Investment Board –

Liberty Media Corporation ha annunciato oggi di aver concluso un accordo per l'acquisizione di Dorna Sport s , S.L. (" Dorna "), il detentore esclusivo dei diritti commerciali del Campionato del Mondo ... (digital-news)

NEWS - Non solo F1, Liberty Media ha preso ufficialmente anche la MotoGP - Ora è ufficiale: il gruppo americano Liberty Media, già proprietario della Formula 1, ha annunciato l'acquisizione della società proprietaria dei diritti del campionato del mondo MotoGP, Dorna Sports, ...napolimagazine

Sport Liberty Media si prende la MotoGP - L'azienda statunitense ha infatti annunciato l’accordo per l’acquisizione di circa l’86% per 4,2 miliardi di euro (compresi i debiti) di Dorna Sports, la quale controlla i diritti del massimo ...bluewin.ch

Liberty Media (F1) acquisisce Dorna Sports (MotoGP) - In Italia Esclusiva Sky Sport - Liberty Media (F1) acquisisce Dorna Sports (MotoGP) - In Italia Esclusiva Sky Sport, Liberty Media Corporation ha annunciato oggi di aver concluso un accordo per l'acquisizione di Dorna Sports, S.L. ( ...digital-news