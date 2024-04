Liberty Media acquisisce la MotoGP per 4 | 2 miliardi | Ezpeleta confermato CEO

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tramite un comunicato ufficiale,ha reso noto di aver acquisito lae circa l’86% di Dorna, che detiene anche i diritti esclusivi di Moto2 e Moto3, il Campionato del Mondo FIM Enel MotoE, il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike e il nuovo Campionato del Mondo FIM Women’s Circuit Racing. “Questo nuovo accordo vedrà Dorna Sports S.L., il detentore esclusivo dei diritti commerciali e televisivi della, rimanere una società a gestione indipendente attribuita al gruppo di monitoraggio Formula One di– si legge nella nota – Carmelo, CEO dal 1994, rimarrà al suo posto e continuerà a gestire l’azienda con il suo team di gestione. L’azienda rimarrà con sede a Madrid“. Per quanto riguarda le cifre, invece, “la transazione ...

