Leverkusen-Fortuna Dusseldorf mercoledì 03 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Il Bayer Leverkusen non ha alcuna intenzione di fermarsi. La squadra di Xabi Alonso è ancora imbattuta in campionato e guida la classifica... (calciomercato)

Bundesliga, il Bayern perde 2-0 in casa con il Dortmund: il Leverkusen vince nel recupero e si porta a +13 - I campioni in carica dal 2013 s'inchinano ai gialloneri e abdicano definitivamente dalla corsa per il 'Meisterschale': la capolista piega 2-1 l'Hoffenheim in ...repubblica

Xabi Alonso resta al Leverkusen - Il tecnico basco, che era corteggiato da Liverpool e Bayern Monaco, ha confermato la sua fedeltà al club che comanda la Bundesliga ...laregione.ch

Xabi Alonso resta al Bayer Leverkusen: "Il mio lavoro qui non è finito" - Xabi Alonso rimarrà sulla panchina del Bayer Leverkusen: l'annuncio dell'allenatore in conferenza stampa Adesso è ufficiale: Xabi Alonso resterà sulla panchina del Bayer Leverkusen. Ad anticiparlo nel ...gianlucadimarzio