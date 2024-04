“L’eterna bellezza senza tempo si presagisce nell’effimero” Jünger e gli insetti

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr – “L’osservazione della vita della natura, nel piccolo come nel grande, è uno spettacolo incomparabile, una occupazione che mi procura serenità”, così Ernstspiegava ai giornalisti italiani Antonio Gnoli e Franco Volpi la sua dedizione per l’entomologia durante una serie di conversazioni datate 1995, che saranno poi raccolte e pubblicate con il titolo I prossimi titani. Un interesse che è ben più di una curiosità, ma che anzi l’autore tedesco ritiene essere pari a quello per la letteratura: “Di solito tutti mi considerano uno scrittore e guardano ai miei interessi entomologici come a una stravaganza. Per me si tratta invece di due passioni ugualmente appaganti, e che non tengo separate”.e la passione per l’entomologia L’entomologia è un ramo della zoologia che si occupa dello studio degli. ...