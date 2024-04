Lecco-Cittadella oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Rigamonti-Ceppi valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in una situazione di classifica estremamente complicata e questa potrebbe essere una delle ultime chiamate per continuare a sperare nella salvezza. Il club granata, dal suo canto, spera di ripartire nel modo giusto dopo la sosta, andando a caccia della qualificazione per i playoff. La squadra di casa arriva da un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate e ha un disperato bisogno di tornare a fare i tre punti per alimentare le residue speranze di salvezza. La compagine veneta, invece, dopo otto ko di fila è tornata a ...