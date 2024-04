Lecce travolgente ma sprecone | Roma disordinata e con Dybala a mezzo servizio | un punto per Gotti e De Rossi

(Di lunedì 1 aprile 2024) Unbello, ordinato,in ripartenza ma poco lucido sotto porta. Una, fragile e conlimitato a giocare gli ultimi minuti. La sfida tra allenatori subentrati, aspettando il derby della Capitale contro la Lazio di Tudor, termina 0-0, ma con notizie ben più incoraggianti per Luca. Sono ventisette i tiri dei salentini, contro i dieci degli ospiti. Dal 1? Deschiera Baldanzi al posto di(recuperato, ma in panchina), mentre nel tridente a supporto di Lukaku c’è Zalewski e non El Shaarawy. All’11’ la prima chance. Baldanzi taglia tra le linee e riceve palla dal limite dell’area: il sinistro a giro non termina lontano dal palo alla destra di Falcone. La risposta delè affidata a ...

Basket in carrozzina/Serie B. Lupiae Team, chiusura col botto: ora testa ai play off - Non poteva esserci migliore chiusura di stagione regolare per la Margy Lupiae Team Salento, che nell’ultima gara del girone ottiene il prestigioso “scalpo” della prima della classe, battuta con una ga ...portalecce

La Margy Lupiae Team Salento batte la capolista Giovani e Tenaci Roma: adesso i playoff - Lecce – Nel campionato di Basket in carrozzina di Serie B chiusura col botto per La Margy Lupiae Team Salento che al Pala Ventura vince contro la capolista Giovani e Tenaci Roma per 58-45. Calò e comp ...trnews

Daniele De Rossi non ha (quasi) mai perso contro il Lecce, ma l’ultima volta… - Daniele De Rossi ha avuto un impatto devastante sulla Roma. L’ex capitano e centrocampista dei capitolini ha svoltato la stagione ...pianetalecce