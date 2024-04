Lecce-Roma | rallenta la corsa Champions di De Rossi

A Lecce la Roma si ferma sul pareggio per 0-0: i salentini creano tante occasioni ma spreca no, i giallorossi restano in corsa per il quarto posto .Continua a leggere (fanpage)

Al Via del Mare Lecce-Roma si chiude senza gol - Lecce (ITALPRESS) - La Roma non va oltre un pareggio per 0-0 contro il Lecce nel match del Via del Mare valevole per la trentesima giornata del campionato ...italpress

Lecce-Roma 0-0, pagelle: Lukaku fa il palo, Dybala troppo tardi. Per De Rossi un passo indietro - SVILAR 7 Salva la Roma da sconfitta certa con quattro interventi distribuiti ... Esagera di nuovo col turn over e subisce a più riprese le fiammate del Lecce. Ai punti l’avrebbe persa, e nemmeno di ...leggo

Serie A, la Roma sbatte contro il Lecce: la classifica aggiornata - Non bastano 27 tiri al Lecce per superare la Roma, che nel secondo tempo non sfrutta un'occasione gigantesca con Aouar. 0-0 il finale al Via del Mare, con i salentini che possono recriminare per le ...lalaziosiamonoi