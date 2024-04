Lecce-Roma | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentesima giornata di. I giallorossi salentini a caccia di punti salvezza, i giallorossi capitolini cercano un’altra vittoria per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo qualificazione alla prossima Champions, che prima del cambio in panchina tra De Rossi e Mourinho sembrava compromesso. Chi conquisterà il successo al Via del Mare? Appuntamento alle ore 18 di lunedì 1 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Manuel Pasqual. SportFace.

Paulo Dybala , sì o no? Sì, almeno per quel che riguarda la convocazione. L`argentino, che ha saltato la sfida con il Sassuolo e le gare con... (calciomercato)

La Roma di Daniele De Rossi fa visita al Lecce al ‘Via del Mare’ in occasione del posticipo della trentesima giornata di Serie A, in programma alle 18:00 di lunedì 1° aprile. La squadra di Daniele ... (sportface)

DE ROSSI: “C’è tanta voglia di ricominciare. Abraham out, domani valuteremo Dybala. Champions Non serve fare proiezioni” (VIDEO) - A due giorni dalla sfida con il Lecce al Via del Mare, valida per la 30esima giornata di campionato che segnerà il ritorno in campo della Roma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Daniele De ...gazzettagiallorossa

DE ROSSI, Vecchio pallino: a giugno si può riaccendere - Nel casting per il prossimo allenatore della Fiorentina c'è anche Daniele De Rossi, alle prese con il finale di stagione con la Roma ma con un futuro ancorra tutto da scrivere. A ...firenzeviola

Dybala si trasferisce alla Roma per l'incontro con Lecce - Paulo Dybala, l'attaccante argentino della Roma, è tornato ad allenarsi con la squadra dopo aver saltato la sfida con il Sassuolo e le partite con l'Argentina a causa di un problema fisico. Questo seg ...informazione