Lecce-Roma LIVE 0-0 | Piccoli a un passo dal vantaggio

Giallo pesante per la Roma al 12? del match contro il Lecce al Via del Mare. Il difensore ivoriano Evan Ndicka ha trattenuto vistosamente Krstovic ricevendo il cartellino giallo automatico del ... (sportface)

Roma - Lazio, De Rossi perde un titolare in vista del derby - Non sarà a disposizione di Daniele De Rossi in vista del derby Roma - Lazio di sabato 6 aprile il difensore Evan N'Dicka. Il centrale giallorosso è stato infatti ammonito dopo 11' della sfida contro ...noibiancocelesti

Lecce-Roma, ammonito N’Dicka: salterà il derby contro la Lazio - Il difensore ivoriano era diffidato e non sarà a disposizione di De Rossi per il match di sabato prossimo all'Olimpico Al minuto 11 del match in corso al Via del Mare tra Lecce e Roma, il difensore ...siamolaroma

Roma, beffa per De Rossi: un difensore salterà la sfida con la Lazio - È in corso il primo tempo di Lecce-Roma, si è entrati da poco nel quarto d'ora e per De Rossi è arrivata la prima cattiva notizia. Un difensore è stato ammonito e, ...lalaziosiamonoi