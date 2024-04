Lecce-Roma LIVE 0-0 | ci prova subito Karsdorp

Lecce-Roma , le Formazioni ufficiali : pronostico marcatori , ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Via del Mare”. Ecco le scelte dei due allenatori. Tutto pronto al “Via del Mare” per la ... (ilveggente)

Lecce-Roma . Pasquetta con gita fuori porta e magari...pesce d'Aprile alla squadra di Daniele De Rossi? Fin qui la Roma, dall'arrivo dell'ex capitano in panchina, ha perso soltanto contro... (quotidianodipuglia)

De Rossi deve fare ancora a meno di Dybala e lascia in panchina anche El Shaarawy. Gotti con Kristovic al posto di SansoneDe Rossi deve fare ancora a meno di Dybala e lascia in panchina anche El ... (corriere)

Lecce-Roma 0-0 LIVE: le dichiarazioni di De Rossi, Baldanzi e Gotti | OneFootball - La Roma di Daniele De Rossi va a caccia di conferme e continuità al Via del Mare di Lecce. Nel lunedì di Pasquetta, la formazione di Gotti ospita i giallorossi in una sfida che mette in palio punti ...onefootball

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Baldanzi, Gotti con le due punte - Gara per la salvezza e per la Champions quella tra Lecce e Roma, che alle ore 18 si sfideranno al Via del Mare.tuttonapoli

Baschirotto: “Massima concentrazione. Non bisogna lasciare spazio a Lukaku” - Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma: “Come si affronta Lukaku Con la massima concentrazione, è un attaccante di altissimo ...calciolecce