Lecce-Roma | la MOVIOLA LIVE | Ndicka ammonito | salta il derby

(Di lunedì 1 aprile 2024) Di seguito, tutti gli episodi da, analizzati da Calciomercato.com, di, match valido per la 30esima giornata di Serie A.&n...

Giallo pesante per la Roma al 12? del match contro il Lecce al Via del Mare. Il difensore ivoriano Evan Ndicka ha trattenuto vistosamente Krstovic ricevendo il cartellino giallo automatico del ... (sportface)

Lecce, cambio di formazione all'ultimo: problemi per Sansone, dentro Krstovic - Problemi in casa Lecce. Il tecnico Gotti ha dovuto, infatti, operare un cambio alla formazione ufficiale scelta contro la Roma dopo che era già stata resa nota.calciomercato

Serie A: Lecce-Roma 0-0 DIRETTA - Una buona e una cattiva notizia per Daniele De Rossi.ansa

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Baldanzi, Gotti con le due punte - Gara per la salvezza e per la Champions quella tra Lecce e Roma, che alle ore 18 si sfideranno al Via del Mare.tuttonapoli