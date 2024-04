Lecce-Roma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lagioca in casa delil giorno di Pasquetta per la 30ª giornata di Serie A 2023/2024. Si giocherà lunedì 1 aprile alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare. Diretta TV esu DAZN. Gotti col tridente, De Rossi non rischia Dybala.

La Roma di Daniele De Rossi fa visita al Lecce al ‘Via del Mare’ in occasione del posticipo della trentesima giornata di Serie A, in programma alle 18:00 di lunedì 1° aprile. La squadra di Daniele ... (sportface)

Pasquetta in campo per Lecce e Bari - Trentesima giornata di serie A. Il Lecce alle 18 ospita la Roma al Via del Mare. Dopo il successo all'esordio in panchina contro la Salernitana, il tecnico Luca Gotti chiede alla squadra coraggio e in ...rainews

DE ROSSI: “C’è tanta voglia di ricominciare. Abraham out, domani valuteremo Dybala. Champions Non serve fare proiezioni” (VIDEO) - A due giorni dalla sfida con il Lecce al Via del Mare, valida per la 30esima giornata di campionato che segnerà il ritorno in campo della Roma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Daniele De ...gazzettagiallorossa

