Lecce-Roma | De Rossi non ci sta | “manca un rigore | le regole dovrebbero essere sempre uguali”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lanon è andata oltre il pareggio nel match della 30ª giornata del campionato di Serie A contro il. Nel complesso è stata una partita equilibrata e la squadra di Derecrimina per iltoconcesso su Zalewski. “Se penso al primo tempo, dico che abbiamo sofferto tanto. Abbiamo sofferto la fisicità degli avversari, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Nel calcio si riduce tutto ai duelli a volte. Se una squadra non riesce a entrare un po’ sporca, ci sono squadre preparate che ti saltano sopra. E’ un punto guadagnato ma faccio fatica a dirlo per le occasioni che abbiamo avuto. Sapevamo che era una partita difficile, questo è un ‘campaccio’ e ci può’ stare di soffrire un po’ di più. Abbiamo avuto un po’ di carenza anche nella fase di costruzione”. Sono le parole del ...

Un punto a Lecce non fa bene, specie in questo momento caldo della stagione, visto che il Bologna (quarto) scappa a più cinque e l?Atalanta (sesta) - che ora è a meno due - va a... (ilmattino)

Al Via del Mare Lecce-Roma si chiude senza gol - Lecce (ITALPRESS) – La Roma non va oltre un pareggio per 0-0 contro il Lecce nel match del Via del Mare valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione ...quotidianodelsud

Polémica en el Lecce-Roma por un penal no concedido - Durante el segundo tiempo del Lecce-Roma en el Via del Mare, correspondiente a la 30ª jornada de la Serie A, en el minuto 55 los giallorossi protestaron por un supuesto penal no concedido por el ...ilmessaggero

La Roma frena al Via del Mare: 0-0 col Lecce, Svilar e Falcone decisivi - Un punto a Lecce non fa bene, specie in questo momento caldo della stagione, visto che il Bologna (quarto) scappa a più cinque e l’Atalanta (sesta) - che ora è a meno due - va ...ilmattino