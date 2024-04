Lecce Roma | altra squalifica per Ramadani | salta il Milan

Niente di fatto tra Lecce e Roma al Via del Mare: 0-0 il risultato finale del match valido per la trentesima giornata di Serie A. La Roma sale a 52 punti ma è lontana dal Bologna che oggi ha ... (iltempo)

Punto prezioso per i salentini, frenata dei capitolini nella corsa verso la Champions. LECCE - La Roma non va oltre un pareggio per 0-0 contro il Lecce nel match del Via del Mare valevole per la ... (ilgiornaleditalia)