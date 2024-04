Lecce-Roma | aggredito gruppo di tifosi ospiti | indaga la polizia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) La Digossu un episodio di tensione che si è verificato in mattinata a, dove è in programma la sfida tra la squadra salentina e la. Undisarebbe infatti statoda alcuni ultras. Come riporta l’ANSA, una volta arrivati al City Terminal, nella zona dell’ex Foro Boario, i sostenitori della squadra ospite sarebbero stati circondati e malmenati. Un tifosonista avrebbe riportato lievi traumi al volto, mentre gli aggressori avrebbero sottratto un giubbotto con lo stemma della. SportFace.