Lecce-Roma 0-0 | i salentini ci provano | ma al Via del Mare termina a reti bianche

(Di lunedì 1 aprile 2024)1 aprile 2024 - Il pareggio fa meno male alche alla, ma tra le due giallorosse, sono ia disperarsi per la mancata vittoria. Al Via delfinisce 0-0 tra le squadre in campo, in una partita dove l'imprecisione dei padroni di casa, è stata compensata dalle ottime parate di Falcone a negare la vittoria ai capitolini. Il punto permette aldi restare 13esimo, senza perdere il proprio minimo margine sulla zona rossa. Si ferma invece la corsa dei lupacchiotti, i quali ora piombano a -5 dal Bologna, -7 dalla Juventus terza e con suolo due punti di margine sull'Atalanta. Primo tempo Qualche piccolo cambio per Gotti rispetto alle previsioni della vigilia: il modulo è un classico 4-4-2, con Oudin in panchina e Dorgu a occupare l'out di sinistra, con Blin, ...

