Lecce-Roma 0-0 | De Rossi frena e Champions si allontana

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) –pareggiano 0-0 oggi nel match tutto giallorosso della 30esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il pareggio consente ai salentini di salire a 29 punti e di mantenere un minimo margine sulla zona retrocessione. Laallenata da Deha 52 punti e scivola a -5 dal quarto posto occupato dal Bologna a quota 57. Il match si infiamma subito e ad accendere la miccia è la, che parte con Dybala in panchina. Al 6? Bove trova la deviazione di testa, Falcone salva. Dall’altra parte, colpo di testa di Pongracic e tocca a Svilar intervenire. All’11’ si accende Baldanzi, conclusione fuori di centimetri. Al 21? entra in scena Piccoli, destinato a diventare protagonista del match. L’attaccante controlla e si gira, mira sbagliata. Al 28? Gallo non finalizza la ...

