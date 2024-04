Lecce quasi perfetto | manca solo il gol Con la Roma è 0-0 dopo una gran prova

La Salernitana perde in casa 1-0 uno degli scontri diretti, contro il Lecce di Gotti. Fatale l’autogol del difensore granata Gyomber al 17esimo del primo tempo. La squadra di Liverani tiene in mano ... (ilnapolista)

Il Lecce spreca, gioca bene e ringrazia super Falcone. Al Via del Mare finisce a reti inviolate - Lecce - Vento di pasquetta al Via del Mare dove, di fronte a ventottomila spettatori, va in scena Lecce-Roma. I capitolini sperano di racimolare punti per ...corrieresalentino

Baschirotto: “Massima concentrazione. Non bisogna lasciare spazio a Lukaku” - Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma: “Come si affronta Lukaku Con la massima concentrazione, è un attaccante di altissimo ...calciolecce

Il Via del Mare non dimentica Giacomazzi - Prima del calcio d’inizio della sfida del Via del Mare, un gruppo di tifosi del Lecce ha esposto, nel settore Distinti Nord Est uno striscione: “Giacomazzi orgoglio salentino”. Un modo per ricordare l ...calciolecce