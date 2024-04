Le orche non sono tutte la stessa specie | rivela uno studio sulle orche del Pacifico settentrionale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 1 aprile 2024) DueDistinte Unohato che ledelin realtà duediverse, leresidenti e ledi Bigg, con comportamenti e diete distinti. Differenze Chiave Leresidenti cacciano salmoni in gruppi affiatati, mentre ledi Bigg preferiscono prede più grandi come foche e balene, viaggiando in gruppi più piccoli. Separazione Genetica Analisi genetiche indicano che le due popolazioni disidifferenziate circa 300.000 anni fa e non simai mescolate, ...