Le notizie sportive del giorno | lunedì 1 aprile 2024 | ecco tutto quello che è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024)è una Pasquetta ricca, ricchissima di sport:tutte ledel. Dal basket con la Virtus Bologna in campo al calcio con la Serie A e ben cinque partite tra cui quelle di Roma e Inter. Poi, due match dell’Italia del curling e i cinque tornei di tennis in giro per il mondo: sarà una grande giornata di sport e lo seguiremo assieme, passo dopo passo, con i comodi link e leriportate dalla nostra redazione in modo puntuale e approfondito. Su questa pagina troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale sullepiù importanti della giornata sportiva. Una domenica da vivere insieme su Sportface.it. IN AGGIORNAMENTO SportFace.